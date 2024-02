USP Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, da es weder positive noch negative Ausschläge gab. Die Anleger haben sich in den letzten ein bis zwei Tagen weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Usp unterhalten. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Usp im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0% aus, was 3,95 Prozentpunkte weniger als die üblichen 3,95% ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Usp können über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Usp in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Usp aktuell bei 0,09 SGD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,057 SGD, was einen Abstand von -36,67% bedeutet und somit die Einstufung "Schlecht" erhält. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 0,07 SGD, was einer Differenz von -18,57% entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".