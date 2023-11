USD Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "USD Partners":

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Usd-Aktie bei 9. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 35. Dadurch wird die Usd-Aktie als unterbewertet eingestuft, da die Börse nur 9,65 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt, was 73 Prozent weniger ist als vergleichbare Werte in der Branche.

Die Stimmung für die Usd-Aktie hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso haben unsere Programme keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund dieser Faktoren als "Neutral" eingestuft.

Die Usd-Aktie verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -86,34 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche stiegen diese durchschnittlich um 87,66 Prozent, was eine Underperformance von -174 Prozent für Usd bedeutet. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Rendite der Usd-Aktie um 174 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Usd-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie in verschiedenen Zeiträumen. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 71,88, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 66,51, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt wird die Usd-Aktie daher aufgrund des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.