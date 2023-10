USA wollen bei Ukraine-Hilfen trotz Krise in Nahost nicht nachlassen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen nach Angaben von Verteidigungsminister Lloyd Austin bei der Unterstützung der Ukraine trotz angekündigter Hilfen für Israel nicht nachlassen. Die Vereinigten Staaten seien weiterhin in der Lage, "an mehreren Schauplätzen" Ressourcen zur Bewältigung von Krisen bereitzustellen, sagte Austin am Mittwoch nach einem Treffen der internationalen Kontaktgruppe zur Koordinierung von Waffenlieferungen für die Ukraine in Brüssel. "Wir werden also fest an der Seite Israels stehen, während wir die Ukraine weiterhin unterstützen."

Zuvor hatte Austin deutlich gemacht, dass die USA auch zu einer umfassenden Unterstützung Israels bereit seien. Auch kündigte er ein neues Waffen- und Munitionspaket für die Ukraine an.

An den Beratungen der sogenannten Ramstein-Gruppe hatte am Mittwoch zum ersten Mal persönlich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilgenommen. Selenskyj hatte nach den Ankündigungen Austins gesagt, es fühle sich so an, als würde das Ramstein-Team von einem echten Krieger geführt. Er danke Austin für dessen Unterstützung und Führungsstärke./trö/DP/ngu