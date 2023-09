USA warnen Nordkorea vor Waffenlieferungen an Russland

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA behalten sich angesichts der geplanten Gespräche über Waffenlieferungen zwischen Machthaber Kim Jong Un und Präsident Wladimir Putin weitere Sanktionen vor. "Jedes Übertragen von Waffen von Nordkorea an Russland wäre eine Verletzung mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats", sagte Matthew Miller, der Sprecher des US-Außenministeriums, am Montag. Die USA würden nicht zögern, gegen beide Länder neue Sanktionen zu verhängen.

Es sei ein Zeichen der Schwäche Putins, dass er überhaupt mit Kim verhandeln müsse, sagte Miller. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine fügte er hinzu: "Ich würde es als "um Hilfe betteln" bezeichnen - angesichts der Tatsache, dass er quer durch sein eigenes Land reisen muss, um einen internationalen Paria zu treffen und ihn um Unterstützung in einem Krieg zu bitten, von dem er geglaubt hatte, ihn im ersten Monat zu gewinnen."

Nach tagelangen Spekulationen im Ausland hatten Moskau und Pjöngjang am Montag ein geplantes Treffen von Kremlchef Wladimir Putin mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Russland bestätigt. Kim werde in den nächsten Tagen zu einem "offiziellen Besuch" erwartet, teilte der Kreml auf seiner Homepage mit. Berichten zufolge soll das Treffen in Wladiwostok im Fernen Osten Russlands stattfinden./cfa/DP/jha