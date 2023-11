USA warnen Iran und Hisbollah vor Aggressionen im Gaza-Krieg

TEL AVIV (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken hat den Iran und die Hisbollah im Libanon davor gewarnt, eine weitere Front im Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Hamas zu öffnen. "Wir setzen uns dafür ein, Aggressionen von jedweder Seite abzuschrecken", sagte er am Freitag bei einem Besuch in Israel. Er verwies auch auf die Stationierung mehrerer Kriegsschiffe im östlichen Mittelmeer. Ob die USA im Falle der Eröffnung einer zweiten Front auch selbst in den Konflikt eingreifen werden, sagte er nicht.

Die eng mit dem Iran verbündete Hisbollah gilt als einflussreiche politische Kraft im Libanon und als deutlich mächtiger und einflussreicher als die Hamas.

Seit Ausbruch des Gaza-Kriegs am 7. Oktober kommt es auch an der libanesisch-israelischen Grenze immer wieder zu gewaltsamen Gefechten. Die Hisbollah gilt als wichtigster nichtstaatlicher Verbündeter Irans und zählt zur sogenannten "Widerstandsachse", einer Front von Milizen, deren Ziel es ist, Irans Erzfeind Israel zu bekämpfen./cir/DP/nas