USA verstärken Militärpräsenz in Golfregion

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA schicken weitere Kriegsschiffe und Streitkräfte in die Golfregion. Wie das zuständige Regionalkommando des US-Militärs am späten Donnerstagabend mitteilte, folgte die Entscheidung als Reaktion auf die jüngsten Versuche des Irans, Handelsschiffe im Persischen Golf festzusetzen. Ziel sei es, die Freiheit der Schifffahrt in der Region zu sichern. Nähere Angaben zum Umfang des Einsatzes machte das Pentagon nicht. Bereits am Montag hatte das US-Verteidigungsministerium angekündigt, mehrere Kampfjets und einen US-Zerstörer in die Region zu schicken.

Die USA werfen der iranischen Marine vor, Anfang Juli versucht zu haben, zwei Handelsschiffe in der Straße von Hormus und im angrenzenden Golf von Oman festzusetzen. Nach amerikanischer Darstellung war auf eines der Schiffe geschossen worden. Der Iran dementierte. In der Vergangenheit gab es immer wieder Zwischenfälle mit Tankern im Golf von Oman oder im Persischen Golf. Das US-Verteidigungsministerium rief den Iran auf, "destabilisierende Handlungen" unverzüglich einzustellen. Insbesondere die Straße von Hormus, eine etwa 55 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und Oman, gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport./arj/DP/ngu