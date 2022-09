USA schaffen im August 315.000 neue Arbeitsplätze und machen den Weg frei für eine weitere aggressive Zinserhöhung

Der SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) handelte am Freitagmorgen höher nachdem das Arbeitsministerium starke US-Arbeitsmarktzahlen vom August gemeldet hatte. Was geschah: Die USA haben im vergangenen Monat 315.000 Arbeitsplätze geschaffen und damit die durchschnittlichen Ökonomenschätzungen von 298.000 Arbeitsplätzen übertroffen. Neue Daten des Bureau of Labor Statistics zeigen dass die US-Arbeitslosenquote bei 3,7% liegt und damit die von Ökonomen prognostizierten 3,5% verfehlt. Die Erwerbsquote stieg um 0,3% auf 62,4%, verglichen mit 63,4% vor der Pandemie… Hier weiterlesen