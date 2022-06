USA hoffen bei Atomtest Nordkoreas auf Kooperation mit China

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA setzen angesichts eines befürchteten Atomwaffentests Nordkoreas auf eine Zusammenarbeit mit China. "Ich denke, dass dies ein Bereich ist, in dem die Vereinigten Staaten und China in der Vergangenheit kooperiert haben und in der Lage waren, mit gleich gerichteten Interessen zusammenzuarbeiten", sagte eine Mitarbeiterin des Weißen Hauses am Montag. Zuvor hatten der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, und Chinas oberster Außenpolitiker Yang Jiechi in Luxemburg miteinander gesprochen. Sullivan habe in dem rund viereinhalbstündigen Gespräch sehr deutlich gemacht, dass die beiden Länder bei diesem Thema in der Lage sein sollten, zu kooperieren, so das Weiße Haus.

Die Vereinigten Staaten hatten Ende Mai nach erneuten nordkoreanischen Tests mit atomwaffenfähigen Raketen versucht, die internationalen Sanktionen gegen Pjöngjang zu verschärfen. Eine entsprechende Resolution scheiterte aber an einem doppelten Veto von China und Russland im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

Sullivan habe sich in dem Gespräch mit Yang besorgt darüber gezeigt, hieß es weiter aus dem Weißen Haus. Bei einem Atomtest Nordkoreas aber erwarten westliche Diplomaten im Sicherheitsrat eine größere Bereitschaft Pekings zur Kooperation./nau/DP/he