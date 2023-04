USA haben Ukraine Hilfen über 35 Milliarden Dollar beigesteuert

RAMSTEIN (dpa-AFX) - Die USA haben der Ukraine laut Verteidigungsminister Lloyd Austin seit Kriegsbeginn Militärhilfen im Wert von mehr als 35 Milliarden Dollar (knapp 32 Milliarden Euro) beigesteuert. Das sagte Austin am Freitag zum Auftakt des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe am US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz.

Beim ihrem vierten Treffen wollen die Partner Austin zufolge etwa über Luftabwehr und Munition sprechen. "Die Ukraine braucht dringend unsere Hilfe, um ihre Bürger, Infrastruktur und Einheiten vor der Bedrohung durch russische Raketen zu schützen", sagte er. Man werde die Ukraine so lange wie nötig unterstützen.

Austin zufolge machten die Bemühungen der Partner für die Ukraine einen großen Unterschied auf dem Schlachtfeld. Sie verdeutlichten, wie sehr sich der Kreml verkalkulierte. Russland hat vor mehr als einem Jahr seine Invasion in die Ukraine begonnen.

Zuvor traf sich die Ukraine-Kontaktgruppe bereits dreimal in Ramstein. Auch bei diesem vierten Treffen wurden Vertreter von Staaten erwartet, die nicht der Nato angehören./jon/DP/nas