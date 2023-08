USA: Zahl der offenen Stellen geht überraschend deutlich zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Juli überraschend deutlich gefallen. Sie sank von 9,17 Millionen Stellen im Vormonat auf 8,83 Millionen Stellen, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington bei der Veröffentlichung des sogenannten Jolts-Berichts mitteilte. Außerdem wurde der Wert für Juni nach unten revidiert, nachdem er zuvor bei 9,58 Millionen gelegen hatte.

Volkswirte wurden von der Entwicklung überrascht. Sie waren von 9,50 Millionen offenen Stellen ausgegangen. Der Juli-Wert ist der niedrigste seit März 2021. Dies könnte ein Signal für einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt sein. Ein schwächerer Arbeitsmarkt würde der US-Notenbank Fed den Kampf gegen die hohe Inflation erleichtern. Am Freitag steht der monatliche Arbeitsmarktbericht auf dem Kalender./jsl/he