USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich gestiegen

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den Vereinigten Staaten hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt eingetrübt. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 13 000 auf 242 000 gestiegen, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. An den Finanzmärkten war im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 240 000 Anträge gerechnet worden.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als zeitnaher Indikator für die allgemeine Entwicklung am Arbeitsmarkt. Trotz des aktuellen Anstiegs deutet das Niveau der Hilfsanträge weiter auf einen robusten Jobmarkt hin.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Die US-Notenbank Fed versucht seit über einem Jahr, die hohe Inflation im Land mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Zuletzt hatte sie am Mittwochabend die Leitzinsen zum zehnten Mal in Folge angehoben - um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne zwischen 5,0 und 5,25 Prozent.

Ein robuster Arbeitsmarkt gilt gemeinhin als Treiber für die Löhne und damit für die Teuerung.