Der USA Wealth Report: Die Millionäre der USA wandern aus

New York (ots/PRNewswire) -Das Blatt wendet sich in den USA, einem Land, das von Generationen von Einwanderern aus der ganzen Welt geprägt wurde und dessen Nachkommen den größten Wohlstandsmarkt der Welt geschaffen haben. Im Jahr 2023 zeichnet sich jedoch eine neue Dynamik ab: Wohlhabende US-Amerikaner suchen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß nach grüneren Weiden im Ausland. Der erste USA Wealth Report (https://www.henleyglobal.com/publications/usa-wealth-report-2023), der heute von dem auf Investitionsmigration spezialisierten Unternehmen Henley & Partners (https://www.henleyglobal.com/) in Zusammenarbeit mit dem Wealth Intelligence Unternehmen New World Wealth veröffentlicht wurde, zeigt, dass das Land auch unter den einwandernden Millionären an Glanz verliert, und Experten sagen, dass der „amerikanische Traum" jetzt auf dem Prüfstand steht.Der Bericht zeigt auch, dass es derzeit eine bedeutende Bewegung von HNWIs innerhalb des Landes gibt. Städte wie Austin, Scottsdale, Greenwich und Miami gewinnen an Millionären, während die großen Wohlstandszentren Los Angeles, Chicago und New York City sie verlieren.Der USA Wealth Report (https://www.henleyglobal.com/publications/usa-wealth-report-2023) 2023 enthält exklusive neue Forschungsergebnisse und Daten zum Privatvermögen, die einen umfassenden Überblick über den amerikanischen Vermögenssektor geben, einschließlich Trends bei vermögenden Privatpersonen, Vermögensstatistiken für Städte, Migrationsmuster von Millionären und einen Überblick über die wichtigsten Triebkräfte und Urheber von Vermögen. Die Daten zeigen einen bemerkenswerten Rückgang der Nettozuflüsse von Millionären nach Amerika im Jahr 2022, als die Zahl auf nur noch 1.500 fiel, im Vergleich zum Zeitraum von 2013 bis 2019, als die Nettozuflüsse von Millionären zwischen 6.400 und 10.800 jährlich schwankten.Mehdi Kadiri (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/mehdi-kadiri), Head of North America bei Henley & Partners, berichtet, dass die Kanzlei im Jahr 2022 die bisher meisten Anfragen von US-Bürgern erhalten hat (ein Anstieg von 447 % gegenüber 2019). Damals standen die Amerikaner zum ersten Mal an der Spitze aller Nationalitäten weltweit, die über Investitionsprogramme einen Antrag auf Aufenthalt (https://www.henleyglobal.com/residence-investment) und Staatsbürgerschaft (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment) stellten. „Um dieser bedeutenden und wachsenden Nachfrage von US-Investoren gerecht zu werden, hat Henley & Partners in diesem Jahr drei amerikanische Büros in den Vermögenszentren Los Angeles, Miami und New York City eröffnet."Benchmarking des privaten Vermögens in den USADie USA sind der mit Abstand größte Vermögensmarkt der Welt. Auf sie entfallen außerordentliche 32 % des weltweiten Vermögens und 36 % der Dollarmillionäre. Die USA beherbergen außerdem die beiden größten Aktienmärkte der Welt (die NYSE und die Nasdaq) sowie neun der zehn größten Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung. Allein das Vermögen in New York City übertrifft das der meisten G20-Länder.Im Vergleich dazu rangiert der wirtschaftliche Rivale China beim nominalen BIP zwar nur knapp dahinter, aber wenn es um den privaten Reichtum geht, spielen die USA in einer eigenen Liga: Das Gesamtvermögen ist dreimal so hoch wie in China und es gibt siebenmal so viele Dollar-Millionäre. Bezeichnenderweise ist das Pro-Kopf-Vermögen in den USA 12 Mal höher als in China.Misha Glenny, preisgekrönter Journalist und Autor, sagt, dass die Beziehung zwischen den Wirtschaftsgiganten der wichtigste Faktor sein wird, was die Zukunft der Welt angeht. „China hat die größten Dollarreserven außerhalb der USA und ein Monopol auf Rohstoffe, die für die Hightech-Produktion und den grünen Wandel wichtig sind. Aus diesem Grund stützen sie sich gegenseitig – fällt einer, stürzt der andere mit. China stellt heute sowohl eine ernsthafte ideologische als auch eine wirtschaftliche Bedrohung für die USA dar, weil sie so eng miteinander verflochten sind – und dennoch zunehmend konkurrieren."Wohlhabendste und am schnellsten wachsende US-StädteNew York City ist mit 340.000 Millionären die reichste Stadt der USA (und der Welt), gefolgt von der Bay Area (285.000), Los Angeles (205.400), Chicago (124.000) und Houston (98.500).Wenn es um die am schnellsten wachsenden Wohlstandszentren der USA geht, haben fünf Städte in den letzten zehn Jahren einen Zuwachs an Millionären von mehr als 70 % verzeichnet. Die Millionärsbevölkerung von Spitzenreiter Austin ist zwischen 2012 und 2022 um 102 % gestiegen, und die Stadt hat jetzt 30.500 vermögende Einwohner mit einem Vermögen von 1 Million USD oder mehr. 