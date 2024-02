USA: Verkäufe bestehender Häuser steigen weniger als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Januar weniger als erwartet gestiegen. Im Monatsvergleich seien sie um 3,1 Prozent geklettert, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg um 4,9 Prozent erwartet.

Im Dezember waren die Käufe noch um revidierte 0,8 Prozent gefallen. Zunächst war ein Rückgang von 1,0 Prozent ermittelt worden.

"Die Hausverkäufe sind zwar immer noch deutlich niedriger als vor einigen Jahren, aber der monatliche Zuwachs im Januar ist der Beginn von mehr Angebot und Nachfrage", sagte NAR-Chefökonom Lawrence Yun. Das Angebot sei etwas gestiegen und die Hauskäufer würden die im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen Hypothekenzinsen nutzen./jsl/jkr/he