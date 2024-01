USA: Verkäufe bestehender Häuser sinken unerwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Dezember unerwartet gefallen. Im Monatsvergleich sanken sie um 1,0 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen einen Anstieg von im Schnitt 0,3 Prozent erwartet.

Im November waren die Käufe noch nach oben geklettert, nachdem sie zuvor fünf Monate in Folge gesunken waren. Auf das Jahr hochgerechnet fiel die Zahl der verkauften Häuser im Dezember von 3,82 Millionen auf 3,78 Millionen. Experten hatten mit 3,83 Millionen gerechnet.

"Die Verkäufe scheinen ihre Talsohle erreicht zu haben, bevor sie im neuen Jahr unweigerlich wieder steigen", zeigt sich NAR-Chefökonom Lawrence Yun zuversichtlich. Er verweist auf die zuletzt deutlich gesunkenen Hypothekenzinsen.