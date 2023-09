USA: Verkäufe bestehender Häuser sinken unerwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bestandsverkäufe von Häusern im August unerwartet gesunken. Im Monatsvergleich fielen sie um 0,7 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet.

Auf das Jahr hochgerechnet fiel die Zahl der verkauften Häuser von 4,07 Millionen auf 4,04 Millionen. Hier hatten die Experten mit 4,10 Millionen gerechnet. Es ist der niedrigste Stand seit Januar.

"Die Verkäufe von Eigenheimen sind seit mehreren Monaten stabil und weder in nennenswertem Umfang gestiegen noch gesunken", sagte Lawrence Yun, Chefökonom der NAR. "Änderungen der Hypothekenzinsen werden sich kurzfristig stark auswirken, während Arbeitsplatzgewinne langfristig einen stetigen, positiven Einfluss haben werden."/jsl/nas