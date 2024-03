USA: Verbrauchervertrauen trübt sich unerwartet ein

MÄRZ (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im März unerwartet eingetrübt. Der Indikator fiel zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 104,7 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 107,0 Punkte gerechnet. Zudem wurde der Wert für den Februar von 106,7 Punkte auf 104,8 Punkte nach unten revidiert.

"Die Verbraucher haben im März ihre aktuelle Lage besser beurteilt, aber auch pessimistischer in die Zukunft geschaut", sagte Dana Peterson, Chefvolkswirtin vom Conference Board. "In den letzten sechs Monaten hat sich das Vertrauen jedoch seitwärts bewegt, ohne einen wirklichen Trend nach oben oder unten, weder nach Einkommen noch nach Altersgruppen."/jsl/bgf/he