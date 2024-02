USA: Verbrauchervertrauen trübt sich unerwartet ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Februar unerwartet eingetrübt. Der Indexwert für das Verbrauchervertrauen fiel zum Vormonat um 4,2 Punkte auf 106,7 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 115,0 Punkte gerechnet. Zudem wurde der Wert für den Januar von 114,8 Punkte auf 110,9 Punkte nach unten revidiert.

"Der Rückgang des Verbrauchervertrauens im Februar unterbrach einen dreimonatigen Anstieg und spiegelt die anhaltende Unsicherheit über die US-Wirtschaft wider", sagte Dana Peterson, Chefvolkswirtin vom Conference Board. Der Vertrauensrückgang sei breit gefächert gewesen. Die Inflation bleibe die Hauptsorge, so Peterson. Zudem würden die Sorgen um den Arbeitsmarkt und das politische Umfeld in den USA zunehmen./jsl/jkr/he