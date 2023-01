USA: Verbrauchervertrauen trübt sich etwas ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Januar etwas eingetrübt. Das Verbrauchervertrauen fiel zum Vormonat um 1,9 Punkte auf 107,1 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 109 Punkten gerechnet. Der Wert für den Dezember wurde von 108,3 auf 109,0 Punkte nach oben revidiert.

Belastet wurde der Indikator vor allem durch eingetrübte Erwartungen. Die Verbraucher seien weniger zuversichtlich mit Blick auf den Arbeitsmarkt als zuletzt, heißt es in der Mitteilung. Die Bewertung der aktuellen Lage verbesserte sich hingegen./jsl/jha/