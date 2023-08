USA: Schwebende Hausverkäufe steigen überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Immobilienverkäufe im Juli unerwartet gestiegen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe legten im Monatsvergleich um 0,9 Prozent zu, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Verkäufe um leicht nach oben revidiert 0,4 Prozent gestiegen.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat fielen die Hausverkäufe im Juli um 13,8 Prozent. Erwartet worden war ein Rückgang um 15,7 Prozent. Die noch nicht ganz abgeschlossenen oder schwebenden Hausverkäufe gelten als Frühindikator für die Entwicklung am Häusermarkt./jsl/he