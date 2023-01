USA: Philly-Fed-Index steigt deutlicher als erwartet

PHILADELPHIA (dpa-AFX) - Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im Januar deutlicher verbessert als erwartet. Der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) stieg um 4,8 Punkte auf minus 8,9 Zähler, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Bankökonomen hatten im Schnitt mit minus 11,0 Punkten gerechnet.

Die Indikatoren für die Neubestellungen, Auslieferungen und die Beschäftigung stiegen jeweils an. Laut Notenbank berichteten die Unternehmen über weiter steigende Preise. Der Philly-Fed-Index misst die wirtschaftliche Aktivität in der Region Philadelphia. Ein Wert über null Punkten deutet auf einen Anstieg der Wirtschaftsaktivität hin, ein Wert wie aktuell unter null signalisiert einen Rückgang./bgf/jkr/jha/