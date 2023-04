USA: Philly-Fed-Index fällt auf dreijährigen Tiefstand

PHILADELPHIA (dpa-AFX) - Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im April deutlich eingetrübt. Der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) fiel um 8,1 Punkte auf minus 31,3 Zähler, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Tiefer hatte der Indikator zuletzt in den Anfangszeiten der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 notiert. Analysten hatten im Schnitt mit einer leichten Aufhellung auf minus 19,2 Punkte gerechnet.

Der Philly-Fed-Index misst die wirtschaftliche Aktivität in der Region Philadelphia. Ein Wert über null Punkten deutet auf einen Anstieg der Wirtschaftsaktivität hin, ein Wert wie aktuell unter null signalisiert einen Rückgang./bgf/jkr/mis