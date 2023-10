USA: NAHB-Immobilienindex sinkt dritten Monat in Folge

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Oktober weiter eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel um vier Punkte auf 40 Zähler, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Dienstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten im Schnitt einen Indexwert von 44 Punkten erwartet.

Der Indexwert ist damit bereits den dritten Monat in Folge gefallen. Er hat mittlerweile den tiefsten Stand seit Beginn des Jahres erreicht.

Höhere Zinsen hätten die Stimmung auf dem Immobilienmarkt belastet, heißt es in einer Mitteilung des NAHB. Der Indikator ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./jkr/he