USA: NAHB-Immobilienindex sinkt auf Jahrestief

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im November überraschend eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex fiel um sechs Punkte auf 34 Zähler, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Donnerstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Indexwert von 40 Punkten erwartet. Der Indikator ist damit bereits den vierten Monat in Folge gefallen. Er hat mittlerweile den tiefsten Stand seit Dezember 2022 erreicht.

Trotz der schwachen Zahlen zeigt sich die Organisation für die weitere Entwicklung zuversichtlich. "Während die Stimmung der Bauherren im November erneut rückläufig war, deuten die jüngsten makroökonomischen Daten auf eine Verbesserung der Bedingungen für den Wohnungsbau in den kommenden Monaten hin", kommentierte NAHB-Chefvolkswirt Robert Dietz. Der Markt dürfte durch das geringe Angebot und die etwas gesunken Hypothekenzinsen gestützt werden./jsl/bgf/he