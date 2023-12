USA: NAHB-Immobilienindex hellt sich auf

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Dezember aufgehellt. Der NAHB-Hausmarktindex stieg um drei Punkte auf 37 Zähler, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Montag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Der Indexwert war zuvor vier Monate in Folge gefallen.

"Der Immobilienmarkt scheint den Höchststand der Hypothekenzinsen in diesem Zyklus überschritten zu haben, was die Nachfrage nach Eigenheimen in den kommenden Monaten ankurbeln dürfte", heißt es in einer Mitteilung des NAHB. Angesichts der immer noch hohen Hypothekenzinsen würden Hausbauer weiter versuchen, Käufer mit Preissenkungen zu gewinnen.

Der Indikator ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./jsl/he