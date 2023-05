USA: Industriestimmung hellt sich stärker auf als erwartet

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im April stärker als von Experten erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 47,1 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Wert von 46,8 Punkten erwartet.

Der Indikator liegt aber weiter unter der Schwelle von 50 Punkten. Er signalisiert damit sechs Monate in Folge eine schrumpfende Industrie./he/ck