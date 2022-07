USA: Industriestimmung fällt auf Zweijahrestief

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie ist im Juni auf ein Zweijahrestief gefallen. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel zum Vormonat um 3,1 Punkte auf 53,0 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Freitag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 54,5 Punkte gerechnet.

Der Sektor werde durch anhaltende Lieferengpässe belastet, schreibt das Institut. Die Preisentwicklung sei die größte Sorge. Der Unterindikator für die Auftragseingänge sank auf 49,2 Punkte und fiel damit besonders schwach aus. Er signalisiert damit sogar eine Schrumpfung.

Der Stimmungsindikator für die US-Industrie, der als Gradmesser für das gesamtwirtschaftliche Wachstum gilt, liegt weiterhin deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte über der Marke deuten auf eine wirtschaftliche Belebung hin. Darunter signalisiert der Indikator eine Schrumpfung./jsl/bgf/men