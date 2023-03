USA: Industrieproduktion stagniert im Februar

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat die Industrieproduktion im Februar stagniert. Die Gesamtherstellung veränderte sich im Vergleich zum Vormonat nicht, wie die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dagegen mit einem Zuwachs um 0,2 Prozent gerechnet. Allerdings war die Produktion im Januar laut revidierten Zahlen um 0,3 Prozent gestiegen, nachdem zunächst eine Stagnation ermittelt worden war.

Die Warenherstellung im Verarbeitenden Gewerbe stieg geringfügig. Die Versorger legten nach einem deutlichen Rückgang im Vormonat zu. Einen Rückgang gab es im Bergbau.

Die Kapazitätsauslastung der Industrie verharrte bei 78,0 Prozent. Volkswirte hatten mit 78,4 Prozent gerechnet./jsl/bgf/tih