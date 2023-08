USA: Industrie produziert wieder mehr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Industrie hat die Produktion im Juli nach zwei Rückschlägen in Folge wieder erhöht. Im Montagsvergleich stieg die Gesamtherstellung um 1,0 Prozent, wie die US-Zentralbank Fed am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg erwartet, allerdings nur 0,3 Prozent erwartet.

Im Juni und Mai war die Herstellung jeweils gefallen. Im Juni fiel der Dämpfer zudem stärker aus als bisher bekannt. Der Rückgang wurde auf 0,8 Prozent im Monatsvergleich revidiert, nachdem zuvor nur ein Dämpfer um 0,5 Prozent gemeldet worden war.

In nahezu allen Bereichen des Verarbeitenden Gewerbes der USA legte die Produktion im Juli zu. Überdurchschnittlich stark stieg die Fertigung von Fahrzeugen mit einem Plus von 8,8 Prozent im Monatsvergleich. Bei den Ausrüstern für die Öl- und Gasindustrie gab es hingegen einen Rückgang. Die Kapazitätsauslastung der Unternehmen stieg auf 79,3 Prozent, nach zuvor revidiert 78,6 Prozent, wie es weiter hieß./jkr/jsl/he