USA: Industrie produziert mehr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Industrie hat ihre Produktion im September spürbar ausgeweitet. Gegenüber dem Vormonat stieg die Gesamtherstellung um 0,4 Prozent, wie die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten lediglich ein Plus von 0,1 Prozent erwartet. Die Warenherstellung im Verarbeitenden Gewerbe stieg ebenso wie der Ausstoß im Bergbau an. Die Versorger schränkten ihre Aktivität hingegen etwas ein.

Im dritten Quartal stieg die Gesamtproduktion laut Fed um auf das Jahr hochgerechnete 2,9 Prozent. Die Kapazitätsauslastung betrug im September 80,3 Prozent. Sie lag damit sowohl über dem Vormonatswert als auch über ihrem langfristigen Durchschnitt./bgf/la/he