USA: Industrie produziert erneut weniger

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Industrie hat im November erneut etwas weniger produziert. Die gesamte Herstellung sank gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent, wie die US-Notenbank Fed am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen im Schnitt eine Stagnation erwartet. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Im Vormonat war die Fertigung um 0,1 Prozent gesunken.

Die Warenherstellung im verarbeitenden Gewerbe ging ebenso zurück wie die Aktivität im Bergbau. Die Versorger weiteten ihre Produktion hingegen aus. Die Kapazitätsauslastung der Industrie sank den Angaben zufolge um 0,2 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent./jkr/bgf/jha/