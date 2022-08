USA: Industrie produziert deutlich mehr als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im Juli stärker gestiegen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat sei die Gesamtproduktion um 0,6 Prozent geklettert, teilte die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.

Die Warenherstellung im Verarbeitenden Gewerbe stieg um 0,7 Prozent. Der Bergbau steigerte seinen Ausstoß, die Versorger produzierten jedoch weniger. Die Kapazitätsauslastung stieg um 0,4 Punkte auf 80,3 Prozent./jsl/la/he