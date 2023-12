USA: Hauspreise legen wie erwartet zu - Case-Shiller-Index

NEW YORK (dpa-AFX) - In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten habe die Häuserpreise im Oktober wie von Experten erwartet zugelegt. Zum Vormonat betrug das Plus 0,6 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Volkswirte hatten mit dieser Entwicklung gerechnet.

Zum entsprechenden Vorjahresmonat legten die Preise um 4,8 Prozent zu. Analysten hatten mit 5,0 Prozent gerechnet./he