USA: Hauspreise legen deutlich zu - Case-Shiller-Index

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Immobilienmarkt knüpft an seine jüngste Erholung an. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten legten die Häuserpreise im November zum Vorjahresmonat um 5,4 Prozent zu, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Es ist der deutlichste Zuwachs im laufenden Jahr. Analysten hatten im Schnitt mit einem noch etwas stärkeren Anstieg um 5,8 Prozent gerechnet. Zum Vormonat legten die Preise nur um 0,15 Prozent zu.

Nachdem der Immobilienmarkt lange durch die gestiegenen Hypothekenzinsen und die hohen Baukosten belastet worden war, deutet sich seit einigen Monaten eine Erholung an. "Der Anstieg im November zum Vorjahresmonat war der größte Anstieg der Immobilienpreise im Jahr 2023", unterstrich Fachmann Brian Luke von S&P. In den vergangenen Monaten sind nicht nur die Hypothekenzinsen gefallen, auch haben sich die Baukosten verringert und die allgemeine Inflation ist gesunken. Der Hauserwerb ist damit wieder etwas erschwinglicher geworden./bgf/jsl/he