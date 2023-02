USA: Hauspreise gehen weiter zurück - Case-Shiller-Index

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf dem US-Immobilienmarkt belasten die steigenden Zinsen weiter die Preisentwicklung. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten gingen die Häuserpreise im Dezember um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Damit sind die Preise bereits den sechsten Monat in Folge gefallen.

Analysten hatten mit der jüngsten Entwicklung gerechnet. Im Jahresvergleich stiegen die Häuserpreise zwar um 4,6 Prozent. Der Preisauftrieb geht aber schon eine ganze Weile zurück. Craig Lazzara von S&P führte die Entwicklung auf die steigenden Hypothekenzinsen und die Aussicht auf eine schwächere Konjunktur bis hin zu einer möglichen Rezession zurück. Seiner Ansicht nach dürften sich die Immobilienpreise in den USA weiter abschwächen./bgf/jkr/tih