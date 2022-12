USA: Häuserpreise stagnieren im Oktober - FHFA

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA haben die Hauspreise im Oktober stagniert. Im Vergleich zum Vormonat veränderten sich die Preise nicht, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang um 0,7 Prozent gerechnet. Im September waren die Hauspreise noch leicht um 0,1 Prozent gestiegen.

"Die Hauspreise in den USA haben sich in zwei aufeinanderfolgenden Monaten kaum verändert", sagte FHFA-Ökonomin Nataliya Polkovnichenko. "Höhere Hypothekenzinsen übten weiterhin Druck auf die Nachfrage aus und schwächten den Anstieg der Hauspreise."

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Hauspreise im Oktober um 9,8 Prozent. Zuvor hatte die Jahresrate 24 Monate im zweistelligen Bereich gelegen.

Die FHFA ist die Aufsichtsbehörde für die in der Finanzkrise verstaatlichten Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Bei der Index-Berechnung werden die Verkaufspreise von Häusern verwendet, deren Hypotheken von den Agenturen gekauft oder garantiert worden sind./jsl/jkr/he