USA: Einzelhandelsumsätze steigen überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Einzelhandelsumsätze in den USA haben im August überraschend zugelegt. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vormonats um 0,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Experten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Allerdings waren die Umsätze im Vormonat um revidierte 0,4 Prozent gefallen, nachdem zunächst eine Stagnation ermittelt worden war.

Ohne die häufig schwankenden Erlöse aus Autoverkäufen sanken die Umsätze im August um 0,3 Prozent im Monatsvergleich. Hier war eine Stagnation erwartet worden./jsl/jkr/mis