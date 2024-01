USA: Baubeginne sinken schwächer als erwartet - Genehmigungen wachsen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Bauwirtschaft in den USA hat sich im Dezember besser entwickelt als erwartet. Die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten sank im Monatsvergleich um 4,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen stärkeren Rückgang um 8,7 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Baubeginne allerdings mit 10,8 (zuvor 14,8) Prozent nicht ganz so deutlich gestiegen wie ursprünglich gemeldet.

Die Baugenehmigungen sind im Dezember stärker als erwartet gestiegen. Sie wuchsen um 1,9 Prozent zum Vormonat. Hier war ein Anstieg um 0,7 Prozent prognostiziert worden. Die Genehmigungen laufen den Baubeginnen zeitlich voraus und geben einen Hinweis auf die zu erwartende Bautätigkeit./lfi/bgf/jha/