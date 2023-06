USA: Baubeginne legen sehr stark zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Bautätigkeit in den USA hat sich im Mai überraschend robust entwickelt. Die Zahl der neu begonnenen Häuser stieg sehr stark und die Zahl der Baugenehmigungen deutlich. Die Baubeginne kletterten zum Vormonat um 21,7 Prozent, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten hingegen mit einem leichten Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet.

Die Baugenehmigungen legten im Mai um 5,2 Prozent zu. Erwartet wurde lediglich ein Anstieg um 0,6 Prozent. Die Genehmigungen laufen den Baubeginnen zeitlich voraus und geben einen Hinweis auf die zu erwartende Bautätigkeit.

Zuletzt hat sich die Lage bei den Hypothekenzinsen etwas entspannt. Die gestiegenen Zinsen hatten den Markt belastet. Zudem hatten auch gestiegene Baukosten und die hohe Inflation die Nachfrage nach Immobilien gedämpft./jsl/bgf/stk