USA: Auftrieb bei den Einfuhrpreisen schwächt sich weiter ab

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern hat sich im September weiter abgeschwächt. Im Jahresvergleich wurde ein Anstieg um 6,0 Prozent verzeichnet, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das ist die niedrigste Rate seit Februar 2021. Mittlerweile hat sich die Dynamik den sechsten Monat in Folge abgeschwächt.

Im Vormonat waren die Einfuhrpreise um 7,8 Prozent im Jahresvergleich gestiegen und im Juli um 8,8 Prozent. Analysten hatten für September im Schnitt mit einer geringeren Dynamik gerechnet, waren aber von einer etwas höheren Jahresrate von 6,2 Prozent ausgegangen.

Im Vergleich zum Vormonat gingen die Importpreise im September um 1,2 Prozent zurück. In dieser Betrachtung war ein etwas schwächerer Rückgang um 1,1 Prozent erwartet worden. Besonders deutlich sanken die Preise von importierten Kraftstoffen.

Auch der allgemeine Preisauftrieb hat sich in den USA zuletzt abgeschwächt. Die Fed stemmt sich seit längerem mit starken Zinserhöhungen gegen die hohe Teuerung und will den straffen geldpolitischen Kurs vorerst weiter fortsetzen./jkr/bgf/zb