USA: Aufträge für langlebige Güter sinken stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Januar stärker als erwartet gefallen. Im Monatsvergleich gingen die Aufträge um 6,1 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 5,0 Prozent erwartet.

Zudem waren die Aufträge im Dezember um revidierte 0,3 Prozent gefallen. Zunächst war eine Stagnation ermittelt worden.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge fielen die Aufträge im Januar um 0,3 Prozent. Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs stiegen um 0,1 Prozent. Die Zahl gilt als Indikator für die Investitionsneigung der Unternehmen./jsl/jkr/mis