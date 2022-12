WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Arbeitslosigkeit in den USA bleibt niedrig. Die Arbeitslosenquote verharrte im November unverändert bei 3,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies erwartet. Nach Angaben des Ministeriums waren im November 6,011 Millionen US-Amerikaner ohne Beschäftigung nach 6,059 Millionen im Monat zuvor./jkr/jsl