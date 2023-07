USA: Arbeitskosten steigen etwas schwächer als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Arbeitskosten im Frühjahr etwas weniger stark gestiegen als zu Beginn des Jahres. Der entsprechende Index legte im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 1,0 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im Vorquartal ging es mit dem Arbeitskostenindex um 1,2 Prozent nach oben. Analysten hatten für den Zeitraum April bis Juni im Schnitt mit einem Zuwachs um 1,1 Prozent gerechnet./jkr/jsl/zb