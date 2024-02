Waters Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Waters-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 43,35 ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

Analysten bewerten die Waters-Aktie derzeit ebenfalls als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 332 USD deutet auf ein Aufwärtspotential von 2,84 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In technischer Hinsicht erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf einer Abweichung von +15,24 Prozent des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und eine "Neutral"-Bewertung basierend auf einer Abweichung von +3,22 Prozent des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass Waters in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

Zusammenfassend erhält die Waters-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und dem Anleger-Sentiment.

