URU Metals Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert der Uru Metals bei 50, was auf ein neutrales Signal hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die charttechnische Entwicklung der Uru Metals-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 107,38 GBP. Dies liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 0,75 GBP, mit einer Abweichung von -99,3 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (61,64 GBP) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Uru Metals-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Dividendenrendite der Uru Metals liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,96 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den sozialen Medien und den neuesten Nachrichten in den letzten Tagen wird die Uru Metals neutral bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.