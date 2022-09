UROVO stellt auf der Pariser Retail Week ein stationäres UHF-RFID-Lesegerät und einen neuen Mini-POS vor

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -UROVO, der weltweit führende AIDC-Hersteller, stellte kürzlich seine fortschrittlichen Hardware- und Softwareprodukte auf der Paris Retail Week 2022 vor, darunter die Payment Terminals Serie (https://en.urovo.com/products/payment.html), die Mobile Computers Serie (https://en.urovo.com/products/mobile.html) (DT40&DT50), RFID und Enterprise Tablets. Mit der Einführung des neuen intelligenten stationären UHF-RFID-Lesegeräts FR1000 und des Mini-POS i2000 hat UROVO auf der Messe große Aufmerksamkeit erregt.FR1000 - Fortschrittliches stationäres RFID-Lesegerät mit herausragender LeistungIm Vergleich zu anderen RFID-Produkten können Sie mit dem FR1000 IPV6-Adressen manuell ändern. Diese Funktion überwacht das Netz proaktiv, was die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre erheblich verbessert.Dank seines PoE+ (802.3 bei 25,5 W) Versorgungsmodus kann der FR1000 flexibel und ohne zusätzliche Steckdosen an der gewünschten Stelle eingesetzt werden; dies reduziert den Zeitaufwand und die Kosten für den Anschluss jedes Lesers an eine Stromversorgung erheblich.Zusätzlich zu den oben genannten Vorteilen ist der FR1000 mit einem Octa-Core-CPU mit 1,6 GHz und einem Android 10.0-Betriebssystem ausgestattet. Darüber hinaus ermöglicht die Self-Jammer Cancellation (SJC) Technologie dem FR1000 eine höhere Leserate.„Die neue Version des FR1000 wird von den Kunden wegen seiner hohen Lesegeschwindigkeit, seiner vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und seiner kompakten Bauweise für eine einfache Installation geschätzt."------ Jeffery Huang, Managing Director von UROVO Europe BV.i2000 - Unvergleichliche Funktionalität in einem Mini-Gehäusei2000 ist nur 17 mm groß - leicht und kompakt. Dennoch verfügt es über den leistungsstärkeren Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz, der alle Vorteile von Android bietet und es dem Gerät ermöglicht, alle Anwendungen zentral zu verwalten.Anders als herkömmliche POS-Geräte bietet das i2000 eine ganze Reihe von Anschlussmöglichkeiten. Es unterstützt verschiedene Kommunikationsmethoden, wie 4G, 3G, 2G, WLAN, Bluetooth und GPS-Ortung. Die Transaktionen sind geschützt, und Zahlungen können jederzeit und überall getätigt werden.Informationen zu UROVODas 2016 an der Shenzhen Stock Exchange notierte Unternehmen UROVO Technology Co., Ltd (300531. SZ) ist einer der weltweit führenden AIDC-Hersteller, der sich auf Design, Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Datenterminals, intelligenten Zahlungsterminals und professionellen Druckern konzentriert.UROVO ist in der Kerntechnologie verwurzelt und konzentriert sich auf innovative Anwendungen in der Industrie. Das Unternehmen bietet digitale Lösungen auf der Basis von intelligenten Terminals für Kunden in den Bereichen Logistik, Einzelhandel, Finanzen, medizinische Versorgung, Fertigung, Transport und anderen Branchen. UROVO-Geräte sind bei unseren Kunden weltweit anerkannt und wurden bereits in über 100 Länder und Regionen exportiert.Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: https://en.urovo.com/View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/urovo-stellt-auf-der-pariser-retail-week-ein-stationares-uhf-rfid-lesegerat-und-einen-neuen-mini-pos-vor-301637445.htmlPressekontakt:Lydia Wan,Lidian.wan@urovo.comOriginal-Content von: UROVO Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell