URA Holdings Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der aktuelle RSI-Wert von 16,67 deutet auf eine "Gut"-Bewertung hin, während der RSI25-Wert von 50 eine "Neutral"-Einstufung für die Ura-Aktie ergibt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Ura-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 2,12 GBP liegt, was einem Unterschied von -37,5 Prozent zum letzten Schlusskurs von 1,325 GBP entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 1,51 GBP, was einem Unterschied von -12,25 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ura-Aktie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso ergibt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat ein "Neutral"-Rating für die Ura-Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für den RSI, ein "Neutral"-Rating für das Anleger-Sentiment und ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik der Ura-Aktie.