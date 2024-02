UP Global Sourcing Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Alumina":

In den letzten 12 Monaten hat Ultimate Products eine Performance von 15,63 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Händler"-Branche im Durchschnitt um -4,09 Prozent gefallen sind. Das bedeutet, dass Ultimate Products im Branchenvergleich eine Outperformance von +19,73 Prozent erzielt hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -3,76 Prozent, wobei Ultimate Products um 19,39 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Ultimate Products festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch bei der Kommunikationsfrequenz gab es weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Ultimate Products daher auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Ultimate Products ergibt sich ein RSI von 48,21, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,25, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Ultimate Products mit einer Dividendenrendite von 5,09 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Händler"-Branche hat einen Wert von 4,54, was zu einer Differenz von +0,55 Prozent zur Ultimate Products-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.