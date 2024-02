UOL im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "UOL Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Uol-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 68, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 58,14 liegt. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält somit eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Uol aufgrund der RSI-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen gab es verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen Uol. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Uol eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Uol als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs der Uol-Aktie für die letzten 200 Handelstage von 6,71 SGD, was einer Abweichung von -11,33 Prozent vom letzten Schlusskurs (5,95 SGD) entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 6,12 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Uol-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.