UOL Aktie: Nach so langer Zeit …

In den vergangenen zwei Wochen wurde Uol von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung, so die Einschätzung unserer Redaktion.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Uol verläuft derzeit bei 6,9 SGD, was die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 6,18 SGD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -10,43 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 6,28 SGD, was einer Differenz von -1,59 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Uol liegt der RSI7 aktuell bei 40,48 Punkten und der RSI25 bei 42,21 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Uol.