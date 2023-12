UOL Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "UOL Group":

Die technische Analyse der Uol-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 19,19 SGD lag, während der aktuelle Kurs bei 19,69 SGD liegt, was eine Abweichung von +2,61 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 17,66 SGD, was einer Abweichung von +11,49 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Uol wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Uol zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Note.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 37,58 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Uol eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den sozialen Medien wurde die Uol-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen bestätigt die positive Stimmung rund um den Wert in den vergangenen Tagen.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf Basis der Messung der Anleger-Stimmung.